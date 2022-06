Fußball-Relegation Zum Heimspiel nach Renningen

Nach einer Mammutsaison mit 36 Spielen in der Landesliga, die dem SV Leonberg/Eltingen alles abverlangt haben und in denen die Mannschaft stattliche 49 Punkte gesammelt hat, heißt es nun: Alles oder nichts, hopp oder top. Diese 49 Zähler haben im 19er-Feld zu nicht mehr und nicht weniger als Platz zwölf gereicht – der Relegationsrang. An diesem Sonntag (15 Uhr) muss das Team von Trainer Benjamin Schäffer deshalb nachsitzen. Im SVR-Stadion der SpVgg Renningen heißt der Gegner Aramäer Heilbronn, Tabellenzweiter der Bezirksliga Unterland. Der Sieger spielt in der kommenden Runde in der Landesliga, der Verlierer in der Bezirksliga.