Fußball-Profi aus Heimsheim So erfüllt sich Luca Bolay seinen Kindheitstraum

Es war eine hektische Schlussphase in der Partie des Karlsruher SC gegen den SV Darmstadt 98. Die Gäste hatten in der 88. Minute das 2:1 erzielt und sich zu diesem Zeitpunkt an die Tabellenspitze der zweiten Bundesliga gesetzt. Luca Bolay war nach dem Warmmachen schon wieder auf dem Weg zur Bank, als ihm die Trainer signalisierten, dass er eingewechselt werden sollte. KSC-Kapitän Jerome Gondorf hatte sich verletzt, ein Ersatz im linken Mittelfeld musste für die Schlussminuten her. So erfüllte sich unerwartet plötzlich der Traum von Luca Bolay, der sich von Heimsheim aus aufgemacht hatte, um im Profifußball Fuß zu fassen.