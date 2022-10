Das deutsche U 19-Nationalteam, in dem wegen verschiedener Youth-League-Einsätze einige etablierte Akteure fehlten, war neun Tage lang für einen Lehrgang in Karlsruhe versammelt. Neben der Begegnung gegen Spanien gab es einen weiteren Test in Solothurn gegen die Schweiz, das der deutsche Nachwuchs durch ein spätes Tor mit 2:1 gewann. In dieser Partie saß Frank Feller auf der Ersatzbank, Mio Backhaus (Werder Bremen) und Max Weiß (Karlsruher SC) spielten jeweils 45 Minuten im deutschen Tor.