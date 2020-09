Fußball beim SV Leonberg/Eltingen Mit Selbstvertrauen zum Favoriten

Leonberg - Beim Fußball-Landesligist SV Leonberg/Eltingen ist der Kader endlich wieder so gut wie komplett, und der Betrieb läuft in normalen Bahnen. Die Urlauber Patrick und Florian Hofmann sowie Julian Häusler sind zurück und waren bereits im Mannschaftstraining. Das Thema „Corona-bedingte Quarantäne“ ist auch vom Tisch. Trainer Benjamin Schäffer muss am Sonntag im Auswärtsspiel bei der SpVgg Gröningen-Satteldorf – Anpfiff auf dem Rasenplatz in Satteldorf ist um 15 Uhr – nur auf den aktuellen Urlauber Marco Seufert sowie auf den verletzten Julian Gäckle verzichten. „Im Schnitt sind wieder zwischen 20 und 25 Leute im Training, da habe ich eine gute Auswahl“, sagt Schäffer.