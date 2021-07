Fußball live Konzert im Stadtpark bei der Seebühne

Leonberg - Eigentlich war dieses Konzert ausschließlicher Livestream in der Beat Baracke des Jugendhauses geplant. Nun findet es am Samstag,10. Juli, aufgrund der erfreulich zurückgehenden Corona-Inzidenzen als ein Ersatz für die erneut ausfallenden Kinder- und Jugendtage doch auf der Wiese neben der Seebühne im Leonberger Stadtpark statt. Aufspielen werden dort von 18 Uhr an Uphoria aus Warmbronn sowie Sokae und Bouncing Betty aus Gerlingen. Aber die Kulturstoffzelle des Jugendhauses wird trotzdem auch einen Livestream des Konzerts mit Pausenprogramm, bei dem die Coronaregeln beachtet werden müssen, übertragen.