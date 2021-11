Fußball-Landesliga Zwei starke Szenen sichern Arbeitssieg

Seine Mannschaft tat sich gegen den Tabellenvorletzten, der mit sechs Niederlagen in Folge angereist war, allerdings von Beginn an schwer und hätte schon früh in Rückstand geraten können, wenn der Ball nach drei Minuten bei einem Angriff der Gäste nicht nur an die Unterkante der Latte des von Julian Bär gehüteten Tores geprallt wäre. Der Routinier strahlte über 90 Minuten Ruhe und Sicherheit aus, organisierte von hinten heraus und bot sich regelmäßig außerhalb seines Strafraums als Anspielstation im Aufbauspiel an.