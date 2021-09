Fußball-Landesliga Zu viele Chancen bleiben liegen

Leonberg - Das spielfreie Wochenende kommt gerade recht. Die stark strapazierten Akteure des SV Leonberg/Eltingen brauchen nach sechs Partien eine kleine Pause zum Durchschnaufen. Genau die gab es bislang eher nicht, da sich die Anfangself mangels Alternativen zuletzt fast von alleine aufgestellt hat. So darf der Trainer Benjamin Schäffer nun darauf hoffen, dass bis zur nächsten Begegnung in einer Woche bei den hoch gewetteten Sportfreunden in Schwäbisch Hall Spieler wie Axel Weeber, Julian Häusler oder Steve Zimmer wieder dabei sind und andere wie Pascal Nufer ihre Blessuren bis dahin auskurieren können. Im Fall von Julian Gäckle trifft das voraussichtlich nicht zu. Der Defensivmann musste beim 1:3 am Mittwochabend beim SV Breuningsweiler mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk ausgewechselt werden.