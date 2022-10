Fußball-Landesliga TSV Heimerdingen zeigt Moral

Wir hatten ein deutliches Chancenplus, der Sieg geht völlig in Ordnung“, sagte Heimerdingens Coach Daniel Riffert nach dem Abpfiff beim Aufsteiger NK Croatia Bietigheim. In der ersten Hälfte mussten die Gäste allerdings zweimal einen Rückstand hinnehmen: In der 14. Minute war die TSV-Defensive nach einem weiten Freistoß von der Mittellinie nicht gut sortiert, Daniel Divkovic brachte Croatia per Kopf mit 1:0 in Führung. Für den Ausgleich nach 28 Minuten zeichnete Michele Ancona verantwortlich: Nach einem Foul an ihm im Strafraum verwandelte er den Elfmeter zum 1:1-Ausgleich.