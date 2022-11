Fußball-Landesliga TSV Heimerdingen macht den Sack erst spät zu

In der zweiten Hälfte stand Stefan Schlick nach einer schönen Kombination neun Meter frei vor dem Gästekeeper, setzte den Ball aber über den Kasten. „Mit so vielen Chancen kann man normalerweise zwei Spiele gewinnen“, haderte Coach Riffert. In der Schlussphase geriet der TSV-Erfolg kurzzeitig in Gefahr. Torhüter Lukas Emmrich rettete einmal in einer 1:1-Situation (75.) und warf sich dann dem freigespielten Aramäer-Stürmer Robert Grau in den Weg (81.). Kurz darauf sorgte dann Muratlar für die Erlösung beim Heimerdinger Anhang. TSV Heimerdingen: Emmrich, Schlick, Bytyci, Schüller, Pellegrino, Reichardt (93. Kurzweg), Bortel, Fota, Ancona (82. Muratlar), Ruckh (91. Peringer), Gudzevic (62. Stagel Alberto).