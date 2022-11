Fußball Landesliga TSV Heimerdingen lässt nichts anbrennen

Die Berg-und-Talfahrt beim TSV Heimerdingen setzt sich bei den Resultaten munter fort: Am Sonntagnachmittag jubelte der Anhang des Fußball-Landesligisten über einen ungefährdeten 4:0(2:0)-Erfolg beim Abstiegskandidaten SV Allmersbach – zuletzt wechselten sich Siege und Niederlagen in schöner Regelmäßigkeit beim TSV ab. „Das war endlich wieder ein guter Auftritt in einem Auswärtsspiel“, freute sich Abteilungschef Uwe Sippel nach zwei Niederlagen in der Fremde, „das Team hat auf den Platz gebracht, was es kann – so sollte es immer sein.“