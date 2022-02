Fußball-Landesliga SV Leonberg/Eltingen ist dreifach gefordert

Training auf einer Platzhälfte

Die Bedingungen im Training sind derzeit alles andere als optimal. In der Regel muss sich der Landesligist mit einer Platzhälfte begnügen. Verletzungen, Krankheiten und Urlaube haben in der Hinrunde ein kontinuierliches Arbeiten nahezu unmöglich gemacht. In diesem Punkt sieht Benjamin Schäffer einen Fortschritt: „Ich glaube schon, dass die Jungs begriffen haben, dass alles mit einer hohen Trainingsbeteiligung beginnt. Auch die Urlaubsplanung sollte abgesehen von Ausnahmen so laufen, dass man kein Pflichtspiel versäumt.“

Die volle Konzentration gilt dem Abstiegskampf. Natürlich sind auch die Planungen für die kommende Saison schon angelaufen. Die Zeichen stehen eher auf Grün, aber noch hat der Trainer sein Ja-Wort für die neue Runde nicht gegeben. „Das ein oder andere muss sich ändern im Punkt Organisation rund um das Team“, fordert er.

Auf- und Abstieg

Aufstieg

Der Meister steigt direkt in die Verbandsliga auf. Der Vizemeister spielt in der Relegation um den Aufstieg. In deren erster Runde trifft er am 15. Juni auf den entsprechend Zweiten der Landesliga-Staffel 4. Für den Sieger geht es am 18. Juni gegen den Gewinner des Duells Zweiter Staffel 2 – Zweiter Staffel 3 weiter. Die finale dritte Runde findet am 26. Juni statt, dann gegen den letzten Nichtdirektabsteiger der Verbandsliga.

Abstieg

Da die Staffel mit Überhang spielt, nämlich 19 der eigentlich vorgesehenen 16 Mannschaften, gibt es in dieser Saison einen verschärften Abstieg. Zunächst sind sechs Direktabsteiger vorgesehen. Kommen mehr als zwei Teams aus der Verbandsliga herunter, steigen sieben Mannschaften direkt ab. Das heißt: der Tabellendreizehnte oder -zwölfte wird am 26. Juni in der Relegation um den Klassenverbleib kämpfen. Er trifft auf den Gewinner der beiden vorangegangenen Runden, in denen die Vizemeister der Bezirksligen Enz-Murr, Rems-Murr, Hohenlohe und Unterland unter sich sind.