Das zweite Tor erzielte dann die TSG Öhringen aus dem Nichts. Torschütze in der 29. Minute war Dzenan Redzic. Ansonsten konzentrierten sich die Gäste überwiegend auf die Verteidigung, standen hinten drin und verhinderten somit ein schnelles Umschaltspiel des SV Leonberg/Eltingen. „Auf diese Weise konnten wir unsere Stärke gar nicht ausspielen“, sagte Benjamin Schäffer. Bis zur Pause blieb es beim 1:1. „Wir mussten also wieder von vorne anfangen gegen eine Mannschaft, die nur defensiv ausgerichtet ist.“ In der zweiten Hälfte sorgte dann Marco Seufert mit seinen beiden Treffern für den verdienten 3:1-Sieg der Gastgeber. In der 69. Minute brachte er den Ball nach einer Flanke im Tor unter. Bereits in der Nachspielzeit (93.) führte eine schöne Einzelaktion zu einem weiteren Treffer. SV Leonberg/Eltingen: Meister, Falch, F. Hofmann, Hahlgans, Nufer, Schuhmacher (62. Stäbler), Gäckle, Seufert, S. Gritsch, M. Gritsch, Ohmes (81. Wurst).