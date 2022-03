Das änderte sich nach Wiederanpfiff, als die Gastgeber Kaisersbach in die eigene Hälfte drängten und zu guten Chancen kamen. Schlussmann Walter Duschek avancierte zum besten Mann seines Teams und machte mehrere Großchancen des SV zunichte. Glück hatten die Gäste, als ein Kopfball von Mathias Falch auf der Torlinie geklärt wurde. Am Ende musste ein Fernschuss von Patrick Essig in der 73. Minute herhalten, um die Weichen auf Sieg zu stellen. Patrik Hofmann sorgte mit dem 3:0 nach einem Konter für den Endstand. Die Gäste kamen im ganzen Spiel zu keiner echten Chance, auch nicht, als Schäffer in der Schlussphase zwei A-Jugendliche und zwei Akteure aus der zweiten Mannschaft einwechselte.