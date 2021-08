Fußball-Landesliga Ohmes nutzt seine Chance

Leonberg - Ein spielerisches Feuerwerk ist nicht zu erwarten gewesen. Gekickt wurde in Kaisersbach auf dem kleinen Kunstrasen, dazu musste Benjamin Schäffer seine Anfangself urlaubs- und verletzungsbedingt erneut kräftig umkrempeln. Dazu fehlte auch noch Marco Seufert wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Was seine Mannschaft in puncto Engagement und Zweikampfführung auf den Platz brachte, das nötigte dem Leonberger Coach aber höchsten Respekt ab. Und die Dramaturgie hätte nicht besser laufen können für die Gäste.