Öhringen noch ohne Punktgewinn

Ungeachtet dessen reitet die Leonberger Mannschaft nach sieben Punkten in vier Begegnungen weiter auf einer Euphoriewelle. „Im Team passt alles. Wir wollen nachlegen“, sagt Benjamin Schäffer. Was gar nichts mit dem Gegner zu tun hat. Der kommt noch ohne Punktgewinn als Tabellenschlusslicht und hat sich am vergangenen Wochenende eine 3:10-Heimklatsche gegen den SV Allmersbach eingefangen.