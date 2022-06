Fußball-Landesliga Mit einem Sieg ist die Relegation sicher

Sechs oder sieben Direktabsteiger

Dass am letzten Spieltag für den SV Leonberg/Eltingen vom Klassenerhalt über die Relegation bis zum Abstieg noch alles drin ist, hängt damit zusammen, dass in der Verbandsliga und in der Landesliga noch viele Entscheidungen offen sind. Ob aus der Landesliga sechs oder gar sieben Teams absteigen, hängt davon ab, ob die SKV Rutesheim (zu Hause gegen Schlusslicht Neckarrems) und der TSV Crailsheim (beim Tabellenfünften TSV Essingen) in der Verbandsliga bleiben.