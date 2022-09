Fußball-Landesliga Mehr Schärfe gegen den Ball

Das gilt umso mehr für die Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) beim TSV Pfedelbach. In den zurückliegenden Vergleichen hat sich diese Mannschaft als äußerst unbequemer Gegner entpuppt, der über Kampf und Willen kommt. In Pfedelbach hat es für den TSV Heimerdingen bislang nichts zu holen gegeben. 2019 hieß es 2:3, im Jahr zuvor 0:2.