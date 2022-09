Das 4:4 vor einer Woche beim starken Aufsteiger VfR Heilbronn hat noch einmal die Schwachstelle im Heimerdinger Spiel aufgezeigt. Das Team kassiert zu viele Gegentore – zwölf in sechs Partien. „Man darf das natürlich nicht schönreden“, sagt Riffert, „aber es ist ja nicht so, dass unsere Gegner Chancen en masse haben. Vielmehr sind wir es, die denen die Tore selbst auflegen.“ Und damit machen sich die Heimerdinger das Leben selbst schwer. In den vergangenen drei Spielen gerieten jeweils in der Anfangsphase in Rückstand. In Heilbronn klingelte es schon in der ersten Minute, in Bietigheim in der neunten und gegen Breuningsweiler lagen die Gastgeber nach 13 Minuten zurück. „Wir müssen im letzten Drittel nicht immer alles spielerisch lösen wollen. Es geht ja nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen“, fordert der Trainer, wenn nötig, auch mal einen langen Schlag.