Spannende Schlussphase

Die scheinbar komfortable Führung hielt jedoch nur bis zur 62. Minute. Dominik Kowalski verwertete eine Flanke zum 1:2. Die Leonberger Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball von Sven Gritsch stellte Patrik Hofmann per Kopf den alten Abstand wieder her (66.). In der Schlussphase wurde es aber noch einmal eng. Nach Roter Karte gegen Stahl (79.) verkürzte Timo Morawietz (90.) zum 2:3.