Die Warnung verfehlte ihre Wirkung. Schon nach sieben Minuten gerieten die Gäste in Rückstand. Nach einer Flanke sprang der Ball noch mehrmals im SV-Strafraum auf, lag dann Thomas Hagel vor den Füßen – 1:0. In der Folge hatte der insgesamt enttäuschende SV Leonberg/Eltingen seine beste Phase. Ein Foul an Marco Gritsch zog einen Elfmeter nach sich. Doch auch die große Möglichkeit zum 1:1 blieb ungenutzt. Sven Gritsch traf nur den Pfosten.