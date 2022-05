Fußball-Landesliga Leonberg/Eltingen steht über dem Strich

Ist es einfach nur Glück, wenn ein Team zweimal innerhalb von vier Tagen in der Nachspielzeit jeweils zum 3:2 trifft? Im Falle des SV Leonberg/Eltingen muss das mit einem Nein beantwortet werden. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Schäffer stößt in der Landesliga sicherlich an ihre spielerischen Grenzen. In puncto Kampfgeist, Einsatzbereitschaft und Wille zählt sie derzeit aber zu den Besten. Und dafür hat sie sich nun auch gegen den TV Oeffingen belohnt. Der Jubel kannte keine Grenzen, als in der 93. Minute der nimmermüde Patrik Hofman den Ball nach Flanke des eingewechselten Marco Seufert per Kopf in die Maschen wuchtete. Der Schiedsrichter pfiff danach erst gar nicht mehr an.