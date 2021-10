Sven Gritsch mit Roter Karte vom Platz

Das Spiel war früh gelaufen, erst recht, als es Sven Gritsch in seinem Bemühen, ein Zeichen zu setzen, etwas übertrieb. Er kam einen Tick zu spät und musste den Platz wegen groben Foulspiels mit Roter Karte vorzeitig verlassen (42.). In Unterzahl verkauften sich die Gäste in Hälfte zwei teuer und kassierten erst in der Schlussminute das 0:4. Drago Durcevic traf zum dritten Mal. Benjamin Schäffer regte sich nur noch einmal auf. Ennio Ohmes war von Schlussmann Mario Peric zu Fall gebracht worden. Der Elfmeterpfiff blieb aber aus.