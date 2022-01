Fußball-Landesliga Konkurrenz belebt das Geschäft

Nachdem sich nun auch Julian Gäckle und Okan Gürbüz zurückgemeldet haben, rechnet der Coach mit einer durchschnittlichen Trainingsbeteiligung von 18 Spielern. Damit einher geht ein größerer Konkurrenzkampf. Zweikampfverhalten und taktische Varianten lassen sich besser schulen. Schwerpunkte will Benjamin Schäffer aber auch im Spielaufbau und im gemeinsamen Verteidigen setzen. Und dann ist da noch die Chancenverwertung, die in der Hinrunde den ein oder anderen Punkt gekostet hat.

Neuzugang für die Offensive

Mit Ennio Ohmes hat sich ein Offensivmann in Richtung SKV Rutesheim verabschiedet. „Die Jungs und ich waren nicht ganz so erfreut, aber wir gönnen es ihm alle. So eine Chance bekommt er vielleicht nur einmal“, hat der Übungsleiter Verständnis für die Entscheidung. Das fällt ihm sicher auch leichter, weil mit Matthias Stahl ein Neuzugang für den vorderen Bereich zum SV Leonberg/Eltingen gestoßen ist. Der 19-Jährige kam vom Landesligisten FC Gärtringen und hat sich Schäffer zufolge in der vergangenen Woche bereits gut eingeführt.

Testspiele: SpVgg Renningen (19. Januar, 19 Uhr/Auswärtsspiel), SV Gebersheim (22. Januar, 14.30 Uhr/Heimspiel), SV Bonlanden (29. Januar, 14 Uhr/H), SKV Rutesheim (1. Februar, 19 Uhr/A), FC Esslingen (5. Februar, 15.30 Uhr/A), SF Gechingen (9. Februar, 19.30 Uhr/A), SKV Rutesheim II (12. Februar, 15 Uhr/A)