Fußball-Landesliga Jetzt sollen es alle Neune sein

Je länger die Begegnung dauerte, desto mehr näherte sich der SV Allmersbach dem Ausgleich an. Nach einer Ecke verlängerte Paul Rössle den Ball an den Innenpfosten des eigenen Tores, der Nachschuss wurde gerade noch so geblockt. „Wir haben mit Mühe und Not das Tor verteidigt“, musste Benjamin Schäffer einräumen. Und dann passierte es doch: Marius Weller verwandelte sieben Minuten vor dem Abpfiff einen Freistoß aus 18 Metern direkt und erzielte damit bereits sein 24. Saisontor.