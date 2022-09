Damit hat sich das Thema Türkspor Neckarsulm für Daniel Riffert aber auch erledigt: „Wir müssen erst unsere Hausaufgaben machen.“ Die nächste Hausaufgabe heißt SV Kaisersbach. Und die muss am Samstag (16.30 Uhr) nicht auf dem heimischen Rasen erledigt werden, sondern auf dem künstlichen Grün in Hirschlanden. Dorthin weicht der TSV Heimerdingen aus, weil der Platz an der Weissacher Straße wegen Pilzbefall derzeit nicht bespielbar ist.