Fußball-Landesliga Heimerdingen spielt wieder nur remis

So langsam können sie beim TSV Heimerdingen eine Platte auflegen und wöchentlich abspielen lassen: geführt, am Ende nur unentschieden gespielt und drei Tore kassiert. Zuletzt lief es im Heimspiel gegen den SV Kaisersbach so, nun wiederholte sich das Ganze beim TSV Pfedelbach. Zu wenig für eine Mannschaft, die einen anderen Anspruch hat und genug Qualität in den eigenen Reihen, um andere Ergebnisse zu liefern. Der Trainer Daniel Riffert ärgert sich: „Jede Woche stehe ich da und denke, wie ist das möglich? Es kann nicht sein, dass wir so viel liegen lassen. Das ist im Moment gerade keine einfache Phase.“