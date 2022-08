Crailsheims Offensive machte sich in der 31. Minute noch einmal bemerkbar, als Hüttl nach einem Freistoß aus dem Halbfeld aus sieben Metern zum Kopfball kam, aber am reaktionsschnellen Siegler scheiterte. In der letzten Viertelstunde der ersten Hälfte plätscherte die Partie dann vor sich hin, ehe der Gästeabwehr kurz vor der Pause erneut ein grober Schnitzer unterlief: Nach einem zu kurz abgewehrten Ball kam das Spielgerät ein zweites Mal in den Crailsheimer Strafraum, wo Sebastian Bortel zwischen zwei Verteidigern ungehindert aus sieben Metern zum Schuss kam – 4:1.