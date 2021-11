Fußball-Landesliga Führung auf dem Platz ist gefragt

Leonberg - Beim SV Leonberg/Eltingen sind sie es mittlerweile fast schon gewohnt, dass die Liste der nicht einsatzbereiten Spieler bald genauso lang ist wie die derjenigen, die auflaufen können. Dass nun noch ein weiterer Akteur wegen der verschärften Corona-Regeln nicht zur Verfügung steht, fällt kaum noch ins Gewicht. Der Betroffene ist mittlerweile zwar geimpft, der volle Schutz greift aber erst in der kommenden Woche. Also bleiben dem Trainer Benjamin Schäffer für das Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr) gegen die SG Sindringen/Ernsbach 15 Spieler, einer aus der zweiten Mannschaft soll noch dazustoßen. „Ich muss nicht mit acht Leuten auf der Bank zum Spiel gehen“, sagt Benjamin Schäffer, „von den Namen her ist alles da, was wir brauchen.“