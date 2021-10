Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs hielt Meister in mehreren Kontersituationen gegen SVK-Torjäger Janzer das 0:0. Und mit der ersten Möglichkeit ging das Schäffer-Team in Führung: Nach zwei groben Schnitzern in der SVK-Defensive stand Marco Gritsch in der 59. Minute frei vor Gästekeeper Louis Wolf und überwand diesen aus zwölf Metern zum 1:0. „Solche Großchancen haben wir zuletzt reihenweise liegen lassen“, zeigte sich Coach Schäffer erleichtert.