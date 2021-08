Fußball-Landesliga Elfmeter bringt die Entscheidung

Das, was sich drei Minuten vor der Unterbrechung abgespielt hatte, wirkte nach. Martin Kreiselmeyer war die Führung für die Gastgeber gelungen (79.). Und das mit einem in die Mitte des Tores geschossenen Elfmeter, den Philipp Meister beinahe noch gehalten hätte. Aus Schäffers Sicht ging der Pfiff des Unparteiischen in Ordnung: „Marco Seufert stellt seinen Körper im Strafraum zwischen Ball und Gegner, und der nimmt das dankend an. Dabei wäre er wahrscheinlich ins Aus gelaufen.“