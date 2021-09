Dennoch entspannt sich die Personallage allmählich. Mit Fabian Hahlgans, Marvin Hampel, Julian Häusler, Lukas Schramm und Axel Weeber hat Schäffer wieder mehr Alternativen. Auch Defensivmann Steve Zimmer hat grünes Licht gegeben.

Die Spiele am Wochenende

Landesliga, Staffel 1

TSV Schwaikheim – SV Allmersbach (Fr, 19 Uhr), Spfr Schwäbisch Hall – SV Leonberg/Eltingen (Sa, 14 Uhr), TSG Öhringen – Türkspor Neckarsulm (Sa, 15.30 Uhr), FV Löchgau – SV Kornwestheim (So, 13 Uhr), SV Breuningsweiler – SV Germania Bietigheim (So, 14 Uhr), TSV Schornbach – TV Oeffingen (So, 14.30 Uhr), TV Pflugfelden – SG Sindringen/Ernsbach (So, 15 Uhr), SpVgg Satteldorf – TSV Obersontheim (So 15.15 Uhr), SV Kaisersbach – TSV Pfedelbach (So, 15.30 Uhr)