Fußball-Landesliga Doppelschlag in Hälfte eins reicht

Leonberg - Ausgerechnet bei dem bislang so heimstarken TSV Obersontheim (sechs Siege und ein Unentschieden in acht Partien auf eigenem Platz) hat der SV Leonberg/Eltingen mit dem 2:1 (2:1) seinen zweiten Auswärtserfolg der Saison gefeiert. Und das auch noch noch mit einem extrem dezimierten Kader. Johnath Chandrah aus der zweiten Mannschaft saß mit auf der Bank, Ersatzkeeper Philipp Meister war zur Not auch vorgesehen für einen Einsatz im Feld. Kein Wunder, dass der Trainer Benjamin Schäffer rundum zufrieden war mit dem Engagement seines Teams: „Das war ein brutaler Fight. Mit den paar Mann, die wir zur Verfügung hatten, haben wir alles rausgeholt. Die haben sich in alles reingeschmissen.“ Nach dem 2:0 im Heimspiel gegen die SG Sindringen/Ernsbach vor einer Woche gelang damit der zweite Sieg in Folge.