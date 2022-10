Lücken in der Defensive

Es gibt aber auch eine weniger gute Nachricht. Auch wenn gegen Oeffingen zu Null gespielt wurde, die Probleme in der Defensive (22 Gegentore in zwölf Begegnungen) sind noch lange nicht vom Tisch. Nicht nur einmal brannte es lichterloh. Die Abstimmung zwischen hinterer und mittlerer Reihe passte nicht, zum Teil hatten die Oeffinger Offensivkräfte Faton Sylai, Aristidis Perhanidis, Mario Mutic oder auch der nachrückende Daniel Juric zuviel Raum, um den Ball zu kontrollieren und sich in Position bringen zu können.