Fußball-Landesliga Die Stehaufmänner von der Glems

Eines sollte die Konkurrenz in der Landesliga mittlerweile wissen: Immer dann, wenn der SV Leonberg/Eltingen in dieser Saison scheinbar am Boden liegt, steht die Mannschaft mit schöner Regelmäßigkeit wieder auf. Beispiele dafür gibt es jede Menge. 0:3 hieß es in Löchgau. Im so wichtigen folgenden Spiel gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf – SV Kornwestheim – gab’s zuhause ein 1:0. Das 1:6 gegen die SpVgg Satteldorf beantworteten die Schützlinge von Trainer Benjamin Schäffer mit einem 3:1 gegen Breuningsweiler. Und nun wurde die bittere 1:5-Pille gegen den Spitzenreiter aus Schwäbisch Hall erneut bestens verdaut. Gegen den Tabellendritten aus Löchgau verdiente sich der SV Leonberg/Eltingen mit einer engagierten und kämpferischen Leistung jetzt ein torloses Unentschieden.