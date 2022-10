Das Tor des Tages fiel bereits nach acht Minuten. Bei einem Diagonalball stand Pascal Schüller falsch, im ersten Versuch landete der Ball am Pfosten, den Abpraller verwertete Oktay Erdem. In der Folge ließ auch der TSV Heimerdingen so gut wie nichts zu, musste aber mit leeren Händen den Heimweg antreten.