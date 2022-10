„Wir haben in verschiedenen Phasen nicht alle konsequent genug gegen den Ball gearbeitet“, monierte der Übungsleiter und nahm dabei auch die Offensivkräfte Haris Gudzevic, Lars Ruckh und Michele Ancona in die Pflicht. Riffert: „Wir machen vorne die Schritte gar nicht oder zu spät, und so fängt die Fehlerkette an. Das sind Kleinigkeiten, mit denen wir den Gegner zu Torchancen kommen lassen.“