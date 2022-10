Fußball-Landesliga Das Duell der Ungeschlagenen

Am elften Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen. Mit Türkspor Neckarsulm und dem TSV Heimerdingen treffen am Samstag (17 Uhr) die beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der Liga im direkten Duelle aufeinander. Allerdings gibt es da einen kleinen, aber feinen Unterschied. Während der Titelaspirant aus Neckarsulm bislang nur einmal unentschieden gespielt hat, mussten sich die Heimerdinger schon sechsmal mit nur einem Punkt begnügen. In der Tabelle macht das eine Differenz von zehn Punkten aus.