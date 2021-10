Fußball-Landesliga Bittere Pille für Schäffer-Elf

Leonberg - Die Szene in der 63. Minute war symptomatisch für den Auftritt des SV Leonberg/Eltingen gegen das Kellerkind SV Leingarten, das zuvor nur eine einzige Partie beim Schlusslicht TSG Öhringen für sich entschieden hatte: Marco Gritsch wollte aus aussichtsreicher Position einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum bringen, doch der Ball rutschte ihm über den Spann und ging Richtung Eckfahne. Nach den deftigen Pleiten in Allmersbach (1:4) und Oeffingen (0:4) kassierte der SV Leonberg/Eltingen nun auf eigenem Platz die dritte Niederlage mit vier Gegentoren in Folge. „Das war vor allem in der zweiten Hälfte ein desolater Auftritt, für den ich keine Erklärung habe“, meinte ein sichtlich geknickter SV-Trainer Benjamin Schäffer kurz nach dem Schlusspfiff.