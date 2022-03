Am Mittwoch Abend wurde die Negativserie fortgesetzt. Und wie. Schlussmann Philipp Meister schrie seinen Frust heraus – nachdem er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum fünften Mal den Ball aus dem Netz holen musste: „Hey Leute, zum dritten Mal das gleiche Gegentor!“ Und tatsächlich: ein Pass aus dem Zentrum auf die rechte Seite reichte dem früh und energisch pressenden Gegner, um einen Mitspieler zu finden, der sich nahezu unbedrängt frei vor dem Keeper des SV Leonberg/Eltingen die Ecke aussuchen konnte. So geschehen in der 34., 41. und 45. Minute. Einmal Fabio Schumacher und zweimal Baris Yerlikaya ließen sich diese Chancen nicht entgehen.