Fußball-Länderspiel Das erste Tor tut besonders weh

Besuch vom Taktik-Experten Erik Meijer

Wie häufig bei Lehrgängen von DFB-Nachwuchsteams hatte der Verband auch diesmal mit dem Sky-Taktikexperten Erik Meijer einen prominenten Besucher für die jungen Fußballer organisiert. „Er hat uns seinen Werdegang erzählt und uns im Training genau auf die Finger geschaut. Er war ja schließlich mal ein Top-Stürmer“, berichtet Frank Feller begeistert.

Darüber hinaus sei es bei dem Lehrgang vor allem darum gegangen, die Standards und Zuteilungen einzustudieren und sich spezifisch auf den jeweiligen Gegner vorzubereiten. „Wir sind ja immer nur kurze Zeit zusammen, da müssen sich die Abläufe schnell einspielen“, sagt der Leonberger. Zudem hätten täglich auch rund 75-minütige Unterrichtseinheiten auf dem Programm gestanden, um den versäumten Schulstoff aufzuarbeiten oder sich auf Prüfungen vorzubereiten.

In der Junioren-Bundesliga nach Freiburg

Im Mai steht für Frank Feller noch ein letzter U-18-Lehrgang in Belgien an, bevor er in den nächst höheren Jahrgang, die U 19, wechselt. In der A-Junioren-Bundesliga will er am Samstag in Freiburg seine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage mit dem 1. FC Heidenheim weiter ausbauen. In diesen fünf Spielen musste der 18-Jährige nur ein einziges Gegentor hinnehmen.

Und am Tag nach der 1:4-Niederlage hat sich Frank Feller dann doch noch bei seiner Familie blicken und ein wenig trösten lassen. „Über den Fehler vor dem 0:1 ärgere ich mich aber immer noch. Das Aufbauspiel gehört eigentlich zu meinen Stärken“, sagt er mit einem leichten Grummeln in der Stimme.