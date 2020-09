Im Spitzenspiel gegen den bisherigen Tabellendritten hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte zunächst alles unter Kontrolle. Der TSV Asperg versuchte es immer wieder mit langen Bällen, brachte das SVR-Tor aber nicht in Gefahr. Die Schützlinge von Trainer Frank Baier mussten trotz Überlegenheit bis kurz vor dem Pausenpfiff warten, ehe doch noch etwas Zählbares heraussprang. Nach einem Freistoß von Julian Schöck traf Florian Metzulat per Kopf (45.).