Der Spielplan der Kreisliga B 4 hat es gut gemeint mit dem KSV Renningen. Am vorletzten Spieltag hatte die Mannschaft von Trainer Selcuk Bayrak die Chance, gegen den härtesten Verfolger SV Leonberg/Eltingen II alles klar zu machen. Und die wurde mit dem 2:1 genutzt. Zuhause feiert es sich eben doch am besten. Schon einmal, in der Saison 2013/2014, schnupperte der Verein Kreisliga-A-Luft, stieg aber sofort wieder ab. Diesmal soll das Gastspiel länger dauern. 104 erzielte Tore in 24 Partien sind ein gutes Argument dafür.