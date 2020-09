Fußball-Kreisliga A2 Ein klarer Favorit lässt sich nicht ausmachen

Prominenter Neuzugang in Warmbronn

Einen Platz unter den ersten Fünf traut auch Trainer Christian Seeber seiner Spvgg Warmbronn zu. Und dies nicht nur, weil seine Mannschaft in der abgelaufenen Runde den vierten Rang belegt hat, sondern auch, weil mit dem Ex-Rutesheimer Steffen Hertenstein der wohl prominenteste Spieler der Liga als Neuzugang im Kader steht. „Steffen Hertenstein kommt aus Warmbronn“, erklärt Seeber die spektakuläre Verpflichtung. Hertenstein soll auch als Seebers verlängerter Arm auf dem Spielfeld fungieren. Mit Ron Herrmann und Marvin Sippel, die beide aus der A-Jugend der SKV kommen, verstärken zwei weitere Rutesheimer den Kader der Spvgg. „Wir sind in der Breite besser besetzt als vergangene Runde, aber viele Teams in der Liga haben sich gut verstärkt“, glaubt Seeber, der von Spiel zu Spiel schauen will.