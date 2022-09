Fußball-Kreisliga A 2 Jedes Wochenende gibt’s einen Kracher

Immer wieder hat der Fernsehsender DSF/Sport1 diesen Superlativ bemüht: „Die beste 2. Liga aller Zeiten“. In der Saison 2021/2022 war es dann tatsächlich soweit. Im deutschen Unterhaus tummelten sich Schwergewichte und Traditionsclubs wie FC Schalke 04, Werder Bremen, Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Fortuna Düsseldorf, FC St. Pauli, Hannover 96 oder Karlsruher SC. Wenn es an diesem Wochenende in der Kreisliga A 2 erstmals wieder um Punkte geht, dann kann der Slogan der Fernsehmacher getrost übernommen werden. Schon lange war diese Spielklasse nicht mehr so stark besetzt wie in dieser Saison.