Fußball Keine Partien mehr am Wochenende

Leonberg - Das von Bundesregierung und Ländern beschlossene Maßnahmen-Paket, um die stark steigenden Corona-Fallzahlen einzudämmen, tritt zwar erst am kommenden Montag in Kraft, die drei baden-württembergischen Fußballverbände setzen den Spielbetrieb im Amateurbereich (Jugend und Aktive) aber schon mit sofortiger Wirkung aus. Alle für dieses Wochenende anberaumten Partien werden nicht mehr ausgetragen. Dies hat der württembergische Fußballverband (WFV) in einer Pressemitteilung am Donnerstag Vormittag mitgeteilt.