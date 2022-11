Fußball-Juniorinnen in Leonberg Die Suche nach Spielerinnen nehmen sie selbst in die Hand

Tägliches Telefonat in die Ukraine

Während des Trainings wirken die beiden Ukrainerinnen völlig unbekümmert. Trainer Michael Messner und seine beiden Co-Trainer Marc Bartosch und Franziska Strobel tun alles dafür, um den großen Kader bei Laune zu halten. Neben den Ligaspielen in der Kreisstaffel organisieren sie regelmäßig Freundschaftsspiele gegen Vereine mit anderen Mädchenteams wie Münchingen, Renningen oder Weilimdorf.

„Wichtig ist, dass alle Spielerinnen Spaß an der Sache haben und als Team zusammenwachsen“, erklärt Michael Messner sein vorrangiges Ziel. Und da alle, sofern sie nicht verletzt sind, regelmäßig kommen, scheinen er und sein Team einiges richtig zu machen. Zweitrangig sind für die SV-Trainer die Ergebnisse. Dass nach fünf Partien nur zwei Unentschieden und drei knappe Niederlagen zu Buche stehen – geschenkt.

Dabei steht mit Matilda Jess eine herausragende Spielerin in den Reihen des SV-Teams. Die Elfjährige hat nicht nur den Sprung in den Kader des württembergischen Fußballverbandes geschafft, sondern trainiert inzwischen auch einmal pro Woche am DFB-Stützpunkt in Hirschlanden. Einmal im Monat gibt es zudem einen dreitägigen Block in der Sportschule Ruit.

Pfeilschnell und kommunikativ

„Matildas Potenzial war schon früh zu erkennen, sie hat früher bei den Jungs mitgespielt“, erzählt Coach Michael Messner. Er schätzt an seiner dribbelstarken und pfeilschnellen Kapitänin vor allem ihre kommunikativen Fähigkeiten. „Sie dirigiert das Team, wenn es sein muss mit Händen und Füßen“, führt er weiter aus. Jetzt fehlen dem großen und international besetzten Team nur noch die Ergebnisse – im nächsten Frühjahr soll ein neuer Anlauf dafür unternommen werden.

Ein Teammanager à la Sven Mislintat, der regelmäßig neue Spielerinnen an Land zieht, ist bei den SV-Mädels auf jeden Fall vollkommen überflüssig.