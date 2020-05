Fußball Jetzt herrscht Klarheit – mit Einschränkung

Bei der Liga-Konkurrenz in Rutesheim, die zum Zeitpunkt der Saison-Unterbrechung auf Rang sechs der Tabelle steht, nimmt der Kader weiter Form an. Mit Daniele Cardinale, Flamur Gervalla, Laurin Stütz und Moritz Welz standen vier externe Neuzugänge bereits fest (wir berichteten). Zu ihnen gesellt sich nun auch Valentyn Podolsky vom Oberligisten FC Nöttingen. Seine fußballerische Jugend verbrachte der 21-jährige Offensivspieler beim SV Sandhausen und bei der SG Sonnenhof Großaspach. Beim FC Nöttingen spielte er sich von der U 23 (Landesliga) in den Oberliga-Kader. Aus der Rutesheimer U 23 rücken Riccardo Bischoff, Lukas Feigl, Pascal Maier und Pascal Schüller in die Erste auf.