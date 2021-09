Fußball In Unterzahl mit Leidenschaft zum Sieg

Rutesheim - Wenn sich eine Fußball-Mannschaft an diesem Wochenende die drei Punkte so richtig verdient hat, dann der Verbandsligist SKV Rutesheim. Im Heimspiel gegen die TSG Tübingen am Samstagnachmittag spielte der Gastgeber gut 80 Minuten in Unterzahl – und siegte am Ende mit 2:1 Toren. „Mehr Leidenschaft geht nicht, Hut ab vor meiner Mannschaft, die so gekämpft hat und auch die beiden coronabedingten Spielausfälle super weggesteckt hat“, sagte ein überglücklicher SKV-Trainer Marcel Pfeffer nach der Partie.