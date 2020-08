Fußball in Rutesheim Zwei späte Tore bedeuten das Pokal-Aus

Zwei Unachtsamkeiten nach dem Wechsel

Den besseren Start in die Partie hatten die Gäste: Bereits nach fünf Minuten verwertete Riccardo Ronny Bischoff einen Abpraller zum 1:0 für die SKV, nachdem der Pfullinger Schlussmann einen Kopfball nach einer Ecke zu kurz abgewehrt hatte. Nach ausgeglichener erster Halbzeit gerieten die Rutesheimer kurz nach dem Wiederanpfiff durch zwei Unachtsamkeiten in Rückstand: Zunächst war die SKV-Abwehr nach einem langen Ball nicht auf der Höhe, Matthias Dünkel glich in der 49. Minute zum 1:1 aus. „Genau so ein Gegentor haben wir auch vergangene Woche in Zimmern kassiert“, haderte Eng. Acht Minuten später ließ die SKV-Offensive Sven Packert nach einem Eckball zum Kopfball kommen, der zur 2:1-Führung für die Gastgeber traf.