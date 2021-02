Fußball in Rutesheim und Heimerdingen Personell tut sich nichts – warum auch?

Knapp 5000 Kilometer in der Challenge

Die Mannschaft hält sich weiterhin individuell fit. In der Ausdauer-Challenge sind, erklärt Epple, am Ende an die 5000 Kilometer zusammen gekommen. Die Chancen, dass es im Punktspielbetrieb tatsächlich noch einmal weitergeht, sieht aber auch Marius Epple so langsam sinken: „Solange Kinder nicht in die Schule gehen können, werden auch bestimmt keine Fußballspiele bei den Amateuren ausgetragen.“